В Ейске подорвался заблокированный ОМОНом водитель легковой машины

В Ейске, российском городе на побережье Азовского моря, утром 6 мая произошёл взрыв в заблокированном ОМОНом легковом автомобиле "Нива". Утверждается, что местный житель подорвал себя после того, как отказался показывать документы при проверке.

Специализирующийся на криминальных новостях телеграм-канал 112 публикует видео с места событий. На нём видно, что взрыв внутри "Нивы" произошёл в момент, когда автомобиль с двух сторон стали брать штурмом вооружённые люди в бронежилетах.

О пострадавших не сообщается, как и о том, выжил ли водитель. Мэр города Роман Бублин заявил в телеграме, что район оцеплен и эвакуирован, и что жителям "ничего не угрожает". Кубанская редакция издания "Мэш" сообщает, что двое сотрудников ОМОН получили контузию.

Издание называет имя водителя — Роман, и утверждает, что тот перед взрывом требовал вызвать к нему мать. Издание пишет, что 34-летний водитель при проверке автомобиля сотрудниками дорожной полиции сообщил, в автомобиле находится взрывное устройство, поэтому его нужно отпустить.