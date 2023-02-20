В Facebook и Instagram появятся значки платной верификации

В социальных сетях корпорации Meta Facebook и Instagram со следующей недели появится знак, подтверждающий подлинность профиля. Об этом заявил её основатель Марк Цукерберг на своей странице в фейсбуке.



Услуга по подписке Meta Verified позволит подтвердить свою учетную запись с помощью удостоверения личности, получить синий значок, дополнительную защиту от выдающих себя за владельца аккаунтов и прямой доступ к службе поддержки, написал Цукерберг в инстаграме.

Платная верификация будет доступна только для пользователей старше 18 лет. Она будет стоить 11,99 долларов в месяц при покупке на сайте и 14,99 в месяц при покупке через мобильное приложение.

Для получения услуги пользователям необходимо предоставить официальное удостоверение личности, данные которого должны соответствовать информации в аккаунте. После верификации изменить название аккаунта, имя пользователя, дату рождения или фотографию будет невозможно без повторной проверки.

На этой неделе новую функцию запустят в Австралии и Новой Зеландии, а затем — и в других странах.

Платная верификация Meta похожа на такую же услугу, которая появилась в твиттере в ноябре 2022 года, после того как соцсеть купил глава корпораций Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск. Тогда Twitter предложил платить за синие галочки по восемь долларов в месяц, но быстро остановил их продажу, так как в результате сайт оказался буквально наводнен фальшивыми аккаунтами, названными именами известных политиков и знаменитостей.

В результате Маск был вынужден приостановить действие подписки. В декабре прошлого года услуга заработала снова. В твиттере для подтверждения аккаунта нужен номер телефона.