В феврале россияне забрали из банков 1,2 трлн рублей

В феврале 2022 года россияне сняли со своих банковских счетов около 1,2 трлн рублей, что составляет около 3,5 процентов всего объёма вкладов. Об этом говорится в обзоре Центробанка о развитии банковского сектора в России.

Речь идёт о самом значительном оттоке средств со вкладов как минимум с 2008 года. В октябре этого года на пике мирового финансового кризиса россияне забрали со счетов 6 процентов от суммы всех вкладов, но в абсолютных числах эта сумма была меньше, чем сейчас, отмечает РБК.

Как отмечает Центробанк, наибольший отток средств с банковских счетов пришелся на последнюю неделю февраля, после российского вооружённого вторжения в Украину. Центробанк утверждает, что принятые меры, в частности повышение 28 февраля ключевой ставки до 20% и последовавший рост ставок по депозитам, "позволили восстановить приток средств на срочные рублёвые банковские депозиты". О динамике в марте Банк России пока не сообщает.

Западные санкции в связи с вторжением в Украину затронули банковскую систему России и сам Центробанк, часть резервов которого была заморожена. Это привело к резкому падению курса рубля и введению в России ограничений на валютные операции. Массового банкротства банков, однако, не произошло.