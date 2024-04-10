В Филадельфии несколько человек ранены из огнестрельного оружия

Полиция Филадельфии объявила о троих раненых при стрельбе на городском праздновании окончания месяца Рамадан. По официальным данным, было сделано около 30 выстрелов.

Местные СМИ сообщили, что в среду во второй половине дня в восточной части Филадельфии несколько человек были ранены из огнестрельного оружия.

22-летний мужчина был ранен в живот. Другой раненый оказался подростком, он прибыл в ближайшую клинику с пулевыми ранениями обеих рук.

Полиция задержала троих мужчин, одну женщину и 15-летнего подростка, раненого полицейским. Пять единиц огнестрельного оружия были изъяты полицией на месте происшествия.

Женщина, участвовавшая в уличном праздновании рассказала журналистам о хаосе во время стрельбы и ужасе, охватившем её при поиске своей семьи. "Печально, что в Филадельфии вы не можете даже на улице что-то отпраздновать без риска попасть под пулю", рассказала она.

Как сообщает телеканал FOX29, расследование произошедшего инцидента с применением огнестрельного оружия продолжается.