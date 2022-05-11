В Финляндии арестовали имущество главреда "Московского комсомольца"

В Финляндии пристав арестовал дачу и землю, которая принадлежит главному редактору газеты "Московский комсомолец" Павлу Гусеву. Об этом сообщили издания YLE и Helsingin Sanomat.

СМИ со ссылкой на управление по взысканию долгов уточняют, что Гусев вместе со своей бывшей женой владеет дачей на озере Кернааланъярви и 20 гектарами земли в общине Янаккала. По мнению ЕС, "Московский комсомолец" поддерживает риторику и действия Кремля, а Гусев считается доверенным лицом и сторонником президента России Владимира Путина.

Также ведомство арестовало два автомобиля бизнесмена Григория Березкина - Ford Fiesta и Mercedes Benz Sprinter с прицепом. Власти ЕС назвали Березкина "приспешником" Путина. По данным Helsingin Sanomat, также арестованы счета компании Faberlic, которую связывают с лидером думской фракции "Новые люди" Алексеем Нечаевым.