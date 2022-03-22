Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Финляндии и Гибралтаре задержаны 22 яхты россиян

Суперъяхта MY Solaris Романа Абрамовича (архивное фото)

Финская таможня задержала 21 яхту, которая может быть связана с россиянами, попавшими под санкции. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. По информации Reuters, в Гибралтаре задержана яхта "Аксиома", которая, предположительно, принадлежит миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, также находящемуся под санкциями ЕС.

По сообщению агентства, суперъяхта пришвартовалась в Гибралтаре под мальтийским флагом 21 марта. В конце февраля она покинула остров Антигуа в Карибском море и пересекла Атлантику.

Как сообщает The Insider, швейцарские власти наложили арест на апартаменты на гольф-курорте в кантоне Берн. Предположительно, эта недвижимость принадлежит российскому миллиардеру Петру Авену, бывшему председателю совета директоров Альфа-банка. Он покинул этот пост 1 марта после того как оказался под санкциями из-за российского военного вторжения на территорию Украины.

Находящийся под санкциями российский миллиардер Роман Абрамович переправляет свои яхты в Турцию. Суперъяхта MY Solaris 21 марта причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции. По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича – "Эклипс" - в настоящее время проходит мимо острова Крит, направляясь в сторону Турции.

Яхты, частные самолёты, объекты недвижимости и другое имущество российских бизнесменов арестовывают в Европе после введения санкций Евросоюзом, Великобританией, США и другими странами. По информации Bloomberg, только в Италии за последнее время были заморожены активы россиян на 780 миллионов евро.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG