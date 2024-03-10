В Финляндии полиция сняла с рейса бывшего премьер-министра Эстонии

Полиция Финляндии высадила из самолёта авиакомпании Finnair в аэропорту Хельсинки бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса. Он должен был сопровождать министра иностранных дел, направлявшегося с визитом в Японии. Эстонские газета Postimees и издание Delfi утверждают, что бывший глава правительства был пьян.

Как сообщает Postimees со ссылкой на очевидца, вечером в субботу, перед взлётом, у 44-летнего Рыйваса возник спор с экипажем. Они спорили на финском языке, но через некоторое время на борт прибыли полицейские.

Сам Рыйвас заявил, что поспорил со стюардессами по поводу использования ноутбука перед взлётом. Он сообщил, что подал жалобу в авиакомпанию. Заявления, что он был пьян он назвал клеветой, передаёт Эстонское национальное телерадиовещание.

Рыйвас был в составе бизнес-делегации, сопровождавшей министра иностранных дел. Однако он не летел с другими чиновниками, сообщила Delfi представитель МИД. Из-за инцидента рейс, на котором должен был вылететь бывший премьер-министр был задержан приблизительно на полчаса.

Рыйвас возглавлял правительство Эстонии в 2014 — 2016 годах. Парламент объявил ему вотум недоверия. Причиной назывались неудачные реформы в стране, а также налоговая и экономическая политика правительства.