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В Финляндии произошла стрельба в школе. Есть пострадавшие

Полицейские возле школы в городе Вантаа, 2 апреля 2024 года
Полицейские возле школы в городе Вантаа, 2 апреля 2024 года

В финском городе Вантаа утром во вторник произошла стрельба в школе. Три ребенка получили ранения, их доставили в больницу, пишет агентство Reuters со ссылкой на финскую полицию.

По данным местных властей, стрельба произошла в школе Виертола, в которой учатся около 800 учеников с первого по девятый класс и работает около 90 человек.

В полиции заявили, что подозреваемый задержан – ему 13 лет. Как пишет Би-би-си, пострадавшим также 13 лет.

"Непосредственная опасность миновала", – заявил директор школы, отказавшись от дальнейших комментариев по поводу инцидента.

Вантаа – четвертый по величине город Финляндии с населением около 240 тысяч человек.

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