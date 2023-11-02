В Финляндии прошли обыски на острове российского миллиардера

Судебные приставы в среду провели обыск на финском острове Котасаари, который принадлежит включённому в санкционные списки ЕС российскому миллиардеру Игорю Кесаеву.
В службе судебных приставов Финляндии заявили журналистам, что её сотрудники искали имущество, подлежащее аресту, а также "материалы для следствия". Другие подробности в правоохранительных органах сообщить отказались, сославшись на секретность информации.
Местные жители, с которыми пообщались журналисты газеты Ilta-Sanomat, утверждают, что здания на острове выглядели пустыми, людей там не видели ни минувшей зимой, ни весной 2023 года.
По данным СМИ, Кесаев купил остров в 2020 году, сумма сделки якобы составила 700 тысяч евро, а для покупки российский миллиардер воспользовался "золотым паспортом" Кипра, полученным за инвестиции. На острове несколько больших домов и вертолётная площадка. Кесаев с 2022 года находится под санкциями Евросоюза, введёнными в ответ на российское военное вторжение в Украину, тогда же власти Финляндии взяли под контроль купленный им остров.
- Игорь Кесаев - российский бизнесмен из списка Forbes, его состояние оценивается в 4 с лишним миллиарда долларов. Он возглавляет группу компаний "Меркурий", в которую входит известное российское предприятие по производству оружия - ковровский завод имени Дегтярёва, напоминает "Медиазона". Кесаев также является совладельцем сети магазинов "Дикси" и табачной компании "Мегаполис".
- Ilta-Sanomat в своём материале отмечает, что бизнесмен "известен своими связями с ФСБ. Издание ссылается на данные "Новой газеты" о том, что фонд "Монолит", которым Кесаев предположительно руководит с 2003 года, "поддерживает финансовые, медицинские, социальные и культурные нужды" как действующих сотрудников ФСБ, так и пенсионеров этого ведомства, а также их семей.
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