В Финляндии расследуют поставки БПЛА в Россию в обход санкций

В Финляндии расследуется уголовное дело из-за поставки в Россию в обход санкций продукции на общую сумму более трёх миллионов евро, в том числе около 3500 беспилотников стоимостью более двух миллионов. Об этом сообщается на сайте финской таможни.

По данным ведомства, для обхода санкций была создана сеть компаний, управление которой, однако, осуществлялось из России. Две финские компании оформляли документы для экспорта дронов и электроники, которые могут быть использованы в военных целях, в Казахстан, однако, по данным таможни, на самом деле товары отправлялись в Россию.

В деле есть ещё один эпизод, связанный с поставкой техники, предназначенной для борьбы с дронами. По документам она также отправлялась в Казахстан транзитом через Россию, а на самом деле оказалась в России.

По обоим эпизодам задержан один человек, он взят под стражу. Ещё пять человек числятся подозреваемыми. Таможня не раскрывает гражданство подозреваемых или другую информацию.

Расследование, как утверждается, проводилось в сотрудничестве с британскими, американскими и нидерландскими властями, а также Европейским полицейским агентством Европол.