Около 450 человек в Германии спецслужбы относят к категории лиц, которые, по оценке властей, способны совершить тяжкие политически мотивированные преступления, включая террористические акты. Об этом сообщает Bild со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране Конституции Германии (BfV).

По данным BfV, по состоянию на сентябрь 2025 года в стране насчитывали около 9 100 исламистов, склонных к насилию, а общая численность исламистского движения достигала почти 28 700 человек. Только в Берлине, по оценке спецслужбы, проживают около 2 600 исламистов, более 900 из которых считаются склонными к насилию. Крупнейшие группы составляют радикальные салафиты, а также сторонники группировок ХАМАС и "Хезболла", признанных террористическими в Евросоюзе.

Внимание к этой статистике усилилось после теракта, произошедшего вечером 25 июля в Берлине. Тогда фургон въехал в толпу участников ЛГБТ-парада Christopher Street Day. В результате нападения погибла одна участница, еще 25 человек получили ранения.

Главным подозреваемым по делу считается 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдул Баллут, который остается в розыске. Следствие не называет полное имя подозреваемого, его фамилию приводят немецкие СМИ.

По журналистов, ранее Баллут находился под наблюдением органов безопасности, проходил по делу о подготовке теракта и участвовал в программе дерадикализации. Как утверждается, злоумышленник уже находился под прослушкой спецслужб, но предотвратить атаку они так и не смогли.

Следствие также проверяет информацию о возможных сообщниках подозреваемого.

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