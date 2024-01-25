В ФРГ Евангелическая церковь признала факты преступлений

В результате исследования, проведённого в последние несколько лет в Евангелической церкви Германии (EKD) и благотворительной организации Diakonie Deutschland, входящей в ее структуры, выявлены не менее 2225 жертв насилия и жестокого обращения, а также 1259 предполагаемых злоумышленников, сообщила "Немецкая волна".

Это лишь "верхушка айсберга", заявил руководитель исследовательской группы в Высшей школе Ганновера Мартин Вацлавик. Пострадавшие призывают продолжить изучение нарушений.

Государство должно взять на себя ответственность за расследование преступлений, поскольку у церкви нет ни необходимой компетенции, ни достаточной заинтересованности в их раскрытии. В противном случае, по мнению представительницы потерпевших Катарины Крахт, преступления останутся нераскрытыми.

С инициативой проведения такого исследования выступила в 2020 году сама Евангелическая церковь Германии. Она выделила три с половиной миллиона евро на изучение деятельности церковных структур, которые могут поощрять насилие и злоупотребления.

Председатель совета EKD Кирстен Ферс во время обнародования итогов исследования принесла извинения "от всего сердца" тем, кто пострадал от сексуального насилия и жестокого обращения. Она признала, что Евангелическая церковь виновна в причинении вреда многим людям и сказала, что "до глубины души потрясена" положением, описанным в докладе.