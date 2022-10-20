В ФРГ пожар в приюте для беженцев из Украины расследуют как поджог

В германской земле Мекленбург-Передняя Померания, на северо-востоке страны, пожар уничтожил приют (шелтер) для украинских беженцев.

Полиция сообщила в четверг, 20 октября, что расследует произошедшее как поджог.

14 человек, живших в этом приюте в населённом пункте Грос-Штремкендорф, а также трое его сотрудников были спасены и не пострадали. Пожар в здании бывшего отеля вспыхнул ночью 19 октября. "Следствие склоняется к версии поджога, не исключена политическая подоплёка", - отметили в полиции.

Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер подчеркнула, что если версия поджога подвердится, то ответственные за это "бесчеловечное преступление" будут наказаны по всей строгости закона.

Содействие расследованию оказывает полицейское подразделение соседнего города Росток, которое занимается политически мотивированными делами.

Отмечается, что двумя днями ранее, 17 октября, у входа не территорию шелтера обнаружили свастику. И это обстоятельство сейчас тоже изучается.

Более миллиона беженцев из Украины, большинство из которых женщины и дети, прибыли в ФРГ с начала российского военного вторжения в их страну почти 8 месяцев назад. В основном людей встречали тепло, многие германские семьи размещали украинцев в своих домах и квартирах. С недавних пор кое-кто высказывает недовольство и враждебность по отношению к беженцам из Украины и другим иностранцам. Но таких голосов меньшинство.

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