В ФРГ прошли обыски у депутата АдГ, владельца лукового поля в Беларуси

Утром 4 февраля у депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорга Дорнау прошли обыски. Об этом сообщает издание Tagesschau.de.

Прокуратура Лейпцига начала расследование в отношении Дорнау по подозрению в обходе санкций, наложенных на экспорт товаров из Евросоюза в Беларусь, а также в предоставлении ложной информации о своем бизнесе властям Германии.

Парламент Саксонии снял с депутата иммунитет от уголовного преследования.

Йорг Дорнау – немецкий предприниматель в области сельского хозяйства и политик от ультраправой партии АдГ.

Депутат стал известен после того, как выяснилось, что он имеет луковую плантацию в Беларуси. Его предприятие "Цыбулька-Бел" заключило соглашение с Центром изоляции правонарушителей (ЦИП) в Лиде и регулярно привлекало к работам на плантации белорусов, арестованных в том числе за участие в митингах против режима Александра Лукашенко, напоминает телеканал Настоящее Время.

В октябре 2024 года прокуратура Саксонии начала расследование в отношении Дорнау и его бизнеса в Беларуси. Тогда выяснилось, что депутат больше трёх с половиной лет скрывал свое участие в белорусском овощном хозяйстве, а также получаемый от бизнеса доход. Дорнау было предписано заплатить более 20 тысяч евро за то, что он не задекларировал свою долю в белорусской компании и не сообщил о своей деятельности в установленный срок.

Кроме того, следствие выяснило, что депутат в обход санкций поставлял своей компании в Беларусь сельхозтехнику, в частности автопогрузчик, указывая в таможенной декларации страну назначения Казахстан.

Если эти обвинения будут доказаны, то депутату грозит уже уголовная статья.

Лидер парламентской фракции АдГ Йорг Урбан заявил на пленарном заседании, что уголовное преследование Дорнау и обыск его дома политически мотивированы.

