В ФРГ россиянка оказалась среди задержанных по делу о госперевороте

В Германии не менее 25 человек задержаны по подозрению в участии в правоэкстремистском движении рейхсбюргеров, которое не признаёт существование ФРГ. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила Федеральная прокуратура Германии.

Ведомство утверждает, что рейхсбюргеры планировали вооружённое нападение на конституционные органы власти. Минюст ФРГ назвал операцию антитеррористической. Обыски прошли на 130 объектах в 11 землях Германии. Среди 25 задержанных одна россиянка, остальные – граждане ФРГ. В причастности к движению подозреваются ещё не менее 27 человек.

Рейхсбюргеры закупали различное оборудование, проводили обучение стрельбе и занимались набором новых членов, говорится в сообщении прокуратуры. Задержанная россиянка, судя по всему, занималась связями со сторонниками в России.

По словам прокуроров, организация рейхсбюргеров, к которой принадлежат задержанные, создана в конце прошлого года. Она ставит целью заменить существующий государственный порядок в Германии собственной формой государства.

Движение рейхсбюргеров возникло в Германии в 1980-е годы. В 2017 году в Германии насчитывалось более 16 тысяч сторонников. Рейхсбюргеры считают себя гражданами Германского рейха – это официальное название с небольшими вариациями носила и монархическая Германия до 1918 года, и т.н. Веймарская республика в 1919 – 1933, и нацистская Германия. Рейхсбюргеры изготавливают альтернативные удостоверения личности и водительские права несуществующего государства.

Рейхсбюргеры утверждают, что конституция Германии, действовавшая до Второй мировой войны, никогда не была должным образом аннулирована и что образование Федеративной республики Германия в 1949 году, а потом объединённой Германии в 1990-м, никогда не имели силы. Это утверждение сопровождается рядом территориальных претензий: рейхсбюргеры считают легитимными границы Германии либо до Версальского мира, либо 1937 года (до начала гитлеровской агрессии против соседних стран).

В качестве символа они используют черно-бело-красное знамя Германского рейха до 1918 года (у Веймарской республики был флаг тех же цветов, что и у нынешней ФРГ, у нацистского Третьего Рейха – знамя со свастикой).