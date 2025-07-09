В ФСБ заявили о предотвращении подрыва моста. Убит человек

ФСБ утверждает, что предотвратила подрыв железнодорожного моста в Саратовской области, при этом был убит человек, который, как говорится в сообщении спецслужбы, оказал сопротивление при задержании.

По утверждениям ФСБ, подрыв хотел осуществить гражданин России, который хотел вступить в ВСУ. В момент изъятия взрывного устройства из тайника, как утверждается, его пытались задержать, он "оказал вооружённое сопротивление и в результате ответным огнём был уничтожен". Другие подробности не приводятся.

С начала года в разных регионах России зафиксированы уже около 10 случаев, когда сотрудники ФСБ убивали при попытке задержания подозреваемых в подготовке терактов и диверсий. Каждый раз утверждается, что они пытались оказать сопротивление. В феврале, в частности, в той же Саратовской области сотрудниками ФСБ был застрелен человек, который, как утверждается, готовил покушение на губернатора. Спецслужба также сообщала о двух застреленных уроженцах Центральной Азии в Пскове, которые якобы хотели взорвать вокзал, и о том, что её сотрудники застрелили подозреваемого в подготовке нападений на метро и "культовое еврейское учреждение" в Подмосковье.