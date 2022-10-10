В Гааге начался суд над пропагандистом геноцида в Руанде

В Гааге начался суд над Фелисьеном Кабугой, которого обвиняют в подстрекательстве к геноциду в Руанде в 1994 году. Кабуга был главным спонсором пропагандистского "Радио тысячи холмов", которое призывало к убийствам представителей племени тутси. Кроме того, он финансировал проправительственное ополчение, которое осуществляло геноцид.

Кабуга, которому сейчас 89 лет, был одним из богатейших людей Руанды. Основанное им "Радио тысячи холмов" занималось разжиганием ненависти к племени тутси (тутси и хуту - две основные народности, населявшие Руанду). Помимо призывов уничтожить всех тутси, радио распространяло имена и сведения о местонахождении людей, которых требовало убить в первую очередь.

После 1994 года Кабуга бежал из страны и жил по поддельным документам сначала в Африке, затем во Франции. В 1997 году Международный трибунал по Руанде предъявил ему обвинения в подстрекательстве к геноциду и преступлениях против человечности. Кабуга скрывался 23 года и был арестован в 2020 году в Париже.