В Гааге прошли первые слушания по существу иска Украины против России

В Международном суде ООН в Гааге во вторник, 6 июня, прошли первые слушания по существу иска Украины против России. Он был подан в связи с предполагаемым нарушением российской стороной двух международных конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации, сообщила "Немецкая волна" (DW).

Слушания продолжатся 8, 12 и 14 июня, а следующим этапом будет вынесение вердикта. Ожидается, что для принятие решения суду ООН понадобится несколько месяцев.

Кульминацией шестилетней работы назвал заседание в Гааге посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич. Это - первый процесс Украины против России, который в международной судебной инстанции дошел до стадии рассмотрения по существу, отметил он.

Рассматриваемые ныне нарушения были совершены в 2014-2015 годах. По заверениям украинской делегации в Гааге, она располагает и другими инструментами для привлечения России к ответственности - это дело о геноциде в отношении украинского народа, ордер Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и его омбудсмена, а в будущем - и международный трибунал по преступлению агрессии в отношении Украины.

Решение Международного суда ООН является обязательным к выполнению для обеих сторон.



Представитель российской делегации на процессе отказался от общения с журналисткой DW.