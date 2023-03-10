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В Гамбурге в результате стрельбы есть жертвы в центре Свидетелей Иеговы

Полиция Гамбурга на месте стрельбы в районе Гросс Борстель, 9 марта 2023

В Гамбурге вечером в четверг не менее шести человек были убиты в результате вооруженного нападения в центре Свидетейлей Иеговы. Представители правоохранительных органов Гамбурга заявили, что подозреваемый в нападении найден мертвым. Об этом сообщило издание 24hamburg.de и репортер издания Bild со ссылкой на пресс-службу полиции Гамбурга.

В твиттере полиция Гамбурга сообщила, что у нее "нет достоверной информации о мотивах преступления".

По информации "Немецкой волны", не менее семи человек погибли и еще восемь были ранены в результате стрельбы в одной из церквей религиозной организации Свидетели Иеговы.

Полиция подтвердила нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель, но не назвала число жертв. Подтверждено, что у всех погибших на теле обнаружены пулевые ранения. Нападение произошло около 21 часа по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет.

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