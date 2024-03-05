В ФРГ арестованы подозреваемые в поставках автомобилей в РФ

В Германии арестованы трое подозреваемых в причастности к поставкам в Россию, в обход санкций, дорогих автомобилей, сообщило федеральное таможенное управление. Утром пятого марта более 100 сотрудников таможни и полиции провели обыски по семи частным и корпоративным адресам в Берлине и Бранденбурге. Арестовано имущество на общую сумму более миллиона евро — в основном это автомобили и наличные деньги.

Подозреваемые с июня 2022 года под видом экспорта в Беларусь продали российским заказчикам более 400 автомобилей на общую сумму 28 млн евро.

В декабре прошлого года "Верстка", белорусское издание "Бюро" и "КиберПартизаны" в совместном расследовании рассказали, что после начала полномасштабной войны в Украине в Россию через Беларусь были доставлены около одной тысячи премиальных европейских машин на общую сумму 100 млн долларов. На это обращает внимание телеканал "Настоящее время".

Согласно данным таможенного управления ФРГ, ввезенные в Россию автомобили были произведены в Германии, США, Великобритании, Италии, Швеции, Австрии, Ирландии и Бельгии. Среди их производителей заводы Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lamborghini. Самые дорогие автомобили, ввезённые в Россию через Беларусь, – Rolls-Royce Cullinan Black Badge за $633 тысячи, Ferrari SF90 Stradale за $538 тысяч и Lamborghini Urus за $434 тысячи.

В марте 2022 года, Евросоюз ввел четвёртый пакет ограничений на торговлю с Россией (как наказание за широкомасштабное военное вторжение в РФ в Украину). В запретительный список ЕС были включены поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили дороже 50 тысяч евро, мотоциклы, премиальные духи, алкоголь, бытовую технику и одежду.