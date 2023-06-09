В Германии число депутатов в парламенте сократят на 106

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал проект закона о реформе избирательного права в Германии. Она должна привести к сокращению 106 кресел в Бундестаге.

Германский парламент самый многочисленный в мире по отношению к населению страны. Сейчас в нем заседают 736 депутатов. Реформа сократит это число до 630. Без изменения избирательного права существует опасность дальнейшего неконтролируемого увеличения числа депутатов, считают авторы законопроекта.

На выборах в германский бундестаг каждый гражданин получает возможность отдать два голоса: первый — за депутата какой-либо партии в своем избирательном округе (т. н. прямые мандаты), второй — за определенную политическую партию (т. н. общий партийный список). Процентное соотношение кресел, которые получит каждая партия в бундестаге, определяет только второй голос.

Однако если какая-либо партия набирала большое количество прямых мандатов и процентное количество голосов избирателей тем самым оказывалось больше того, которое определял второй голос, можно было сохранять количественный паритет с другими партиями. Прежний избирательный закон позволял им набирать необходимое число мандатов до выравнивания процентного соотношения. Тем самым за несколько лет размер бундестага увеличился больше чем на треть.

Благодаря реформе будет отменено право учёта прямых мандатов для выравнивания соотношения первого и второго избирательного голоса. Не будут учитываться и дополнительные мандаты, полученные за счёт первого голоса. В будущем каждая партия будет получать столько депутатских кресел, сколько ей позволяет второй голос, который отдается за партию, а не за окружного депутата.

Это означает, что кандидаты с прямыми мандатами не пройдут в Бундестаг, если их партия получит недостаточное количество мандатов за счет второго голоса (по партийным спискам). Тем самым те депутаты, которые выиграют выборы в своих избирательных округах, могут не оказаться в парламенте.

Одобрение нового закона президентом ФРГ не означает окончание политической дискуссии по поводу избирательной реформы, которая была принята голосами СДПГ, "Зелёных", Свободной демократической партии и Альтернативы для Германии.

Две парламентские партии, "Левые" и Христианско-социальный союз получили кресла в Бундестаге в 2021 году благодаря выравниванию процентного соотношения мандатов. Партийный блок ХДС/ХСС собирается оспорить принятие нового закона в Конституционном суде, "Левые" также называют закон антиконституционным.