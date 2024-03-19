В Германии офицер Бундесвера обвинён в шпионаже в пользу России

В Германии офицер Бундесвера обвинен в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила во вторник Федеральная прокуратура Германии.

Сотрудник Федерального ведомства по оснащению, информационной технике и пользованию Бундесвера (BAAINBw) Томас Х. с мая 2023 года, как считает следствие, несколько раз предлагал свои услуги российским дипмиссиям в ФРГ. Федеральная прокуратура Германии считает подозрения в шпионаже в пользу иностранных спецслужб достаточно доказанными.

В обвинительном заключении говорится, что офицер Бундесвера обращался в российское консульство в Бонне и в посольство в Берлине. В одном случае он передал российским дипломатам информацию, полученную на его рабочем месте. Федеральная прокуратура убеждена, что она была переправлена в российские спецслужбы. Дополнительно Томас Х. обвинен в разглашении служебной тайны.

Офицер Бундесвера был задержан 9 августа 2023 года и с тех пор находится в следственном изоляторе. Во время ареста были произведены обыски в его квартире и на рабочем месте. Следствие велось совместно с Военной контрразведкой ФРГ (MAD).

Детали в отношении переданной информации прокуратура не раскрывает. Федеральное ведомство по оснащению Бундесвера находится в Кобленце и занимается обеспечением вооруженных сил ФРГ материалом и оружием, а также разработкой, испытаниями и закупкой военной техники. Офицер работал в среднем звене ведомства и обладал доступом к секретной информации в области оборонных проектов Бундесвера.

Ранее издание Spiegel сообщало, что мотивом действий офицера была профессиональная неудовлетворённость. Он обладал званием капитана и, по всей видимости, был разочарован отсутствием повышения по службе.

Решение о допуске обвинительного заключения к процессу будет принимать один из трёх судов высшей инстанции земли Северный Рейн-Вестфалия, расположенный в Дюссельдорфе. За шпионаж в пользу иностранной спецслужбы грозит денежный штраф или до пяти лет лишения свободы. За разглашение служебной тайны штраф или до одного года лишения свободы.

Это уже второе после начала полномасштабной войны в Украине обвинение сотрудника немецкого ведомства в связи со шпионажем в пользу российских спецслужб. В высшем суде земли Берлин в настоящее время ведется процесс в отношении Карстена Л. Сотрудник Федерального ведомства контрразведки (BND) обвиняется в государственной измене.