В Германии охранник отеля избил находящегося на лечении солдата ВСУ

В немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник отеля Roomers избил солдата Вооружённых сил Украины, который проходит в Германии курс реабилитации после полученного на войне ранения, сообщает издание "Вот так" со ссылкой на генерального консула Украины во Франкфурте Вадима Костюка.

По словам Костюка, солдат, одетый в военную форму, решил посетить лобби-бар отеля. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны гостиницы о несоответствии его дресс-кода начался словесный конфликт, переросший в избиение военнослужащего. По итогам солдата госпитализировали с переломом челюсти и сотрясением мозга, в ближайший вторник ему предстоит операция. Украинский консул отметил, что местная полиция уже проинформирована об инциденте, а сам он поможет пострадавшему с подачей заявления и поиском адвоката.

В сообществе "Украинцы во Франкфурте-на-Майне" в социальной сети Facebook утверждается, что один из охранников, избивший солдата, является уроженцем Чечни. Подтверждения этой информации нет. Также поступает противоречивая информация о причинах конфликта.