В Германии опознан предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили

Предприниматель из Харькова, выступивший 26 октября как свидетель в берлинском суде, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как сообщил из зала суда корреспондент "Немецкой волны", 55-летний харьковчанин по имени Александр, заявил, что это родственник его супруги, и его имя - Вадим Николаевич К.



Свидетель Александр предположил, не представив доказательств, что обвиняемый - сотрудник российских спецслужб в звании полковника.



В конце июля свидетель Александр - уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили. Тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним родственник его жены. Однако через несколько недель он признал, что сказал неправду, якобы опасаясь за свою безопасность.

Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.