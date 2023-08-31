В Германии осудили на 10 лет тюрьмы россиянина Валида Дадакаева

Высший земельный суд в Мюнхене приговорил к 10 годам тюрьмы россиянина Валида Дадакаева по обвинению в организации покушения на чеченского оппозиционера Мохмада Абдурахманова. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Мохмад Абдурахманов является братом Тумсо Абдурахманова – известного блогера и критика главы Чечни Рамзана Кадырова. Судья Кристоф Виснер на процессе заявил, что покушение готовилось с "ведома, одобрения и в интересах" Кадырова. Суд установил, что Дадакаева нанял двоюродный брат главы Чечни. Абдурахманов утверждал, что это Пахруди Эдильгириев.

По данным прокуратуры Германии, в 2020 году Дадакаеву было поручено организовать убийство Абдурахманова. Он нанял для покушения некоего уроженца Чеченской республики по имени Тамерлан А. Однако позднее тот отказался совершить убийство, рассказал обо всем Абдурахманову и начал сотрудничать со следствием. Сообщается, что Тамерлану А. удалось вывезти свою семью из Чечни, и теперь он является участником программы по защите свидетелей.

Позднее выяснилось, что Дадакаев является информатором Ведомства по охране конституции земли Мекленбург - Передняя Померания. Он уже более 20 лет живет в Германии и регулярно перемещался между Россией и ФРГ. Адрес проживания Абдурахманова на территории Германии Дадакаев узнал от своего куратора в Ведомстве по охране конституции.