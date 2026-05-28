В Германии откроется первый за пределами Израиля центр "Яд Вашем"

Мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд Вашем" откроет в Мюнхене свой первый за пределами Израиля образовательный центр. Об этом сообщила пресс-служба комплекса.

В "Яд Вашем" заявили, что новый центр должен усилить работу по сохранению памяти о Холокосте и противодействию антисемитизму и искажению исторических фактов. Официальное открытие центра ожидается в течение трёх лет.

Глава "Яд Вашем" Дани Даян заявил, что выбор Мюнхена имеет символическое значение, поскольку город считается "родиной нацистской партии".

"С помощью этого образовательного центра Яд Вашем привнесет в Германию свой уникальный образовательный подход в критический момент растущего искажения, отрицания и антисемитизма в отношении Холокоста", – сказал Даян.

"Яд Вашем" – израильский государственный мемориальный комплекс истории Холокоста, созданный в 1953 году в Иерусалиме. Он считается одним из крупнейших мировых центров по изучению, документированию и сохранению памяти о миллионах евреев, убитых нацистами и их пособниками во время Второй мировой войны.



