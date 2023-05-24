В Германии прошли обыски у активистов "Последнего поколения"

В Германии проведены масштабные обыски в квартирах и офисах группы климатических активистов "Последнее поколение". Прокуратура подозревает членов организации в преступной деятельности.

Генеральная прокуратура земли Бавария в Мюнхене издала приказ об обысках 15 квартир и офисов в семи федеральных землях Германии. Операция, в которой участвовало 170 полицейских, прошла без эксцессов. Одновременно по указанию прокуратуры был отключен веб-сайт и заблокированы соцсети организации.

Генпрокуратура вменяет активистам в вину "создание или поддержку преступного объединения". Расследование ведется против семерых активистов в возрасте от 22 до 38 лет. Двое из них подозреваются в диверсии на нефтепроводе Триест-Ингольштадт, совершённой в апреле 2022 года. По сведению прокуратуры, причиной расследования стали многочисленные заявления граждан.

Генпрокуратура Мюнхена и полиция сообщили, что обыски были проведены "по главному подозрению в проведении кампании по сбору средств для финансирования дальнейших уголовных деяний". Группе "Последнее поколение" удалось собрать почти полтора миллиона евро. Как сообщает уголовное ведомство Баварии, во время расследования должно быть выяснено происхождение денег. Сколько средств было конфисковано с заблокированных счетов, пока не сообщается. По сведению прокуратуры, эти деньги должны были пойти на "совершение дальнейших преступлений". Целью обысков были также "поиски улик для расследования структуры организации".

Расследование ведется Баварским центральным ведомством по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Представитель генпрокуратуры Мюнхена заявил, что это не означает, что группа "Последнее поколение" классифицируется как экстремистская или террористическая. По его словам, речь идет лишь о попытке образования преступной организации, а не о терроризме. Однако суд будет проверять и это обвинение.

Группа "Последнее поколение" стала известна за счёт многочисленных акций, проведённых в последнее время, как утверждают активисты, для привлечения внимания общественности к катастрофе, которая грозит планете в результате климатических изменений, вызванных деятельностью человека. Активисты требовали принятия "Закона о спасении еды", нацеленного на запрет уничтожения продуктов питания, введения ограничения скорости на немецких автобанах в максимально сто километров в час, а также ограничение стоимости месячного билета на общественный транспорт суммой в 9 евро.

Среди акций в Германии наиболее известны "сидячие блокады" на главных автомагистралях, во время которых члены организации приклеивали свои руки к асфальту, а также попытка повреждения картины Клода Моне картофельным супом в галерее Барберини в городе Потсдаме.

В последнее время акции группы "Последнее поколение" подвергались не только критике со стороны властей, но и вызывали широкое недовольство среди граждан Германии. Автоводители устраивали потасовки с активистами, без оглядки на телесные повреждения унося их с автобанов. Высший суд земли Бранденбург в Потсдаме незадолго до сегодняшней операции первым официально подтвердил «начальное подозрение в организации преступного объединения».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также подверг "Последнее поколение" жёсткой критике, назвав акции группы "абсолютно чокнутыми".

После проведения обысков представительница группы Эме фан Баален призвала граждан к маршам протеста в Берлине, Мюнхене и Аугсбурге. Активисты "Последнего поколения" отрицают преступный характер организации. По словам представительницы группы, все акции, структуры, имена и поступление пожертвований не скрываются. Точную сумму полученных средства она не смогла назвать, однако подтвердила, что в 2022 году группа получила около 900 тысяч евро.

Министр внутренних дел ФРГ Ненси Фэзер заявила медийной группе Funke: "Сегодняшняя операция показала, что правовое государство не даст водить себя за нос. Полиция и юстиция не терпят уголовные преступления, а действуют, что и является их обязанностью". По словам министра, легитимный протест кончается там, где начинается преступление и ущемляются права других граждан.