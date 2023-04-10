В Германии прошли Пасхальные марши за мир и прекращение огня в Украине

В Германии основными требованиями участников ежегодных пасхальных маршей 2023 года стали: прекращение поставок вооружений Киеву; усиление роли Берлина в деле начала мирных переговоров в Украине; перенаправление инвестиций, предназначенных для закупки вооружений, на социальные и экологические нужды. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Представитель национального объединения антивоенных организаций и групп Германии (Netzwerk Friedenskooperative - NF) Кристиан Голла назвал удачным примером миротворческой инициативы недавнюю поездку в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона. "Правительству ФРГ следует активно поддержать эти усилия, потому что Китай акцентирует внимание на территориальной целостности обеих воюющих стран, а правительство Германии поддерживает именно эту позицию, говорится в заявлении NF. Канцлер ФРГ Шольц, общаясь с Пекином, мог бы выступить за скорейшие шаги для прекращения огня и начало мирных переговоров". Целью таких переговоров должен оставаться вывод российских войск из Украины, отмечается в заявлении NF.

Одновременно, в городах Германии прошли и демонстрации, участники которых призвали к продолжению поставок оружия в Украину. В частности, подобная акция состоялась 8 апреля у Бранденбургских ворот в Берлине. По оценке агентства AFP, в ней участвовало несколько сот активистов.

10 апреля один из заключительных пасхальных маршей состоялся у авиабазы бундесвера Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, где размещено ядерное оружие США.

Пасхальные марши - не единственная форма антивоенного протеста против поставок оружия в Украину и за начало мирных переговоров. Левый политик Сара Вагенкнехт и феминистка Алиса Шварцер в середине февраля опубликовали петицию, под которой к 10 апреля подписались 780 000 человек. Как отмечает "Немецкая волна", эта инициатива вызвала бурную реакцию в немецком обществе и СМИ. Например, газета Die Welt назвала петицию "капитулянтской" а Tagesspiegel - "пренебрежением к украинцам". От инициаторов петиции дистанцировались и в Левой партии, и в Социал-демократической партии Германии.