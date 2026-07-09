В Германии с начала года больше пяти тысяч человек умерли из-за жары

С начала 2026 года в Германии зарегистрированы больше пяти тысяч смертей, связанных с аномальной жарой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление общественного здравоохранения.

По данным ведомства, около 4270 умерших были старше 75 лет. Женщины составили большинство жертв, поскольку среди людей преклонного возраста их доля выше.

Основной рост смертности пришелся на конец июня, когда средненедельная температура воздуха превышала +20°C.

По данным европейской программы наблюдения за Землей Copernicus, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. Средняя температура составила +20,74°C. Только с 20 по 28 июня во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах из-за жары, по оценкам специалистов, умерли более 4700 человек.

На фоне продолжающейся жары в ряде европейских стран продолжаются масштабные лесные пожары. Синоптики также предупреждают о новой волне экстремально высоких температур в Турции. Одной из причин аномальной жары ученые называют развитие рекордно сильного климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане.