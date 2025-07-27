В Германии сошёл с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы

Несколько человек погибли и ещё несколько получили ранения в железнодорожной катастрофе на юго-западе Германии. Об этом сообщают немецкие СМИ, в частности Bild и агентство dpa.

По данным издания Schwäbische Zeitung, по меньшей мере три человека погибли и более 30 получили ранения. Официальных данных о числе жертв, как и о причинах катастрофы, пока нет.

Сообщается, что пассажирский поезд сошёл с рельсов в федеральной земле Баден-Вюртенберг, у города Ридлининген, в холмистой и лесистой местности. Как следует из распространяемых в Сети фото и видео, спасателям уже удалось добраться до места происшествия.

Поезд следовал из Зигмарингена в Ульм. "Два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn сошли с рельсов", - сообщили в федеральной полиции в Штутгарте. Сообщается, что в поезде было около 100 пассажиров. О причинах катастрофы пока нет ни официальных, ни неофициальных данных.



