В Германии за убийство в 1974 году будут судить бывшего сотрудника Штази

Прокуратура земли Берлин выдвинула обвинение в убийстве, совершённом коварным способом, против 79-летнего жителя германской столицы. В 1974 году бывший сотрудник Штази (Министерства госбезопасности ГДР) выстрелом в спину убил гражданина Польши, который пытался перейти границу между столицей ГДР и Западным Берлином.

29 марта 1974 года гражданин Польши попытался вынудить сотрудников польского посольства в ГДР выдать ему разрешение на беспрепятственный выезд в Западный Берлин. При этом он использовал муляж взрывчатки. Министерство госбезопасности ГДР приняло решение формально разрешить ему покинуть территорию страны. На самом деле было запланировано его убийство.

После выдачи необходимых документов сотрудники министерства сопроводили польского гражданина до перехода в Западный Берлин на станции городской электрички Фридрихштрассе. Обвиняемый, в то время в возрасте 31 года работавший в оперативной группе Штази, получил задание "обезвредить" 38-летнего гражданина Польши. Когда тот прошёл последний контрольный пункт, сотрудник Штази из-за угла убил его выстрелом в спину.

Уголовное законодательство ФРГ предусматривает возможность наказания бывших граждан ГДР за преступления, совершённые до объединения Германии. На основании действующего уголовного права убийство не имеет срока давности.

За умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в ФРГ предусматривается наказание в виде пожизненного тюремного заключения.