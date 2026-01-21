В Германии задержали подозреваемую в связях с разведкой РФ

В Германии задержаны несколько человек, которые предположительно сотрудничали с российской разведкой или с подконтрольными России сепаратистами на востоке Украины.

В Берлине была задержана женщина по имени Илона В. с гражданством Украины и Германии. Её подозревают в работе на российскую разведку, сообщили в Федеральной прокуратуре Германии.

Как также в среду сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Федеральную прокуратуру Германии, в Бранденбурге были задержаны гражданин России Сурен А. и гражданин ФРГ Фалько Х., которым вменяют в вину поддержку иностранных террористических организаций. Имеются в виду так называемые "ДНР" и "ЛНР".

По данным ведомства, Илона В. собирала информацию об участниках политических мероприятий, а также данные о местоположении оборонных объектов, испытаниях беспилотников и планируемых поставках дронов Украине. Кроме того, как предполагает следствие, она обращалась к бывшими сотрудникам Министерства обороны Германии, которых знала лично. Полученные сведения, как утверждается, она передавала своему куратору из российской спецслужбы.

Сурен А. и Фалько Х., по версии следствия, с 2016 года руководили организацией, которая отправляла в так называемые "ДНР" и "ЛНР" гуманитарные грузы, медицинские товары, а также беспилотники. Сообщается, что речь идет об организации Friedensbrücke-Kriegsopferhilfe – "Мост мира – помощь жертвам войны".

Россиянин, по данным прокуратуры, финансировал перевозки грузов для местных вооружённых формирований, а гражданин Германии – принимал заказы на поставки и участвовал в распределении грузов на месте.

В квартирах троих подозреваемых в Бранденбурге, Рейнланд-Пфальце и Баварии прошли обыски. Deutsche Welle пишет, что в деле есть еще двое подозреваемых, которые остаются на свободе. Российские представители пока сообщения властей Германии не комментировали.