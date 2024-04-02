В Германии задержано судно с российским ураном для США

Таможня в Германии задержала судно "Атлантик Навигатор 2" с российскими древесиной и обогащенным ураном на борту. Груз предназначался для США. Судно под флагом Маршалловых островов и сделало в порту Ростока вынужденную остановку. Об этом пишет газета Ostsee Zeitung.

Портово-судоходное ведомства Ростока сообщило изданию, что таможня распорядилась задержать судно из-за находящихся на борту санкционированных Евросоюзом товаров. Общая стоимость груза составляет около 40 миллионов евро.

193-метровое судно было вынуждено зайти в гавань Ростока 4 марта из-за технических проблем с винтом. Ущерб был нанесен, по всей видимости, во время прохождения через покрытую льдом акваторию. Во время пребывания в порту таможня обратила внимание на находящийся под санкциями груз. Его должны были проверить, как все товары, попадающие в Евросоюз.

Германия в отношении "Атлантик Навигатор 2" и его груза проводит расследование. До его окончания сухогруз не имеет право покидать порт.

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