В Германии зарегистрирована новая партия во главе с Сарой Вагенкнехт

В Берлине состоялась первая пресс-конференция руководства новой немецкой партии — "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (BSW), сообщает "Немецкая волна".

Настоящей партийной программы у BSW еще нет, есть только короткий манифест. Детальная партийная программа, как ожидается, будет разработана к следующим парламентским выборам в Германии, то есть через два года. Это не помешало Саре Вагенкнехт и её соратникам отвечать на вопросы журналистов, .

Один из ключевых вопросов внутренней политики в ФРГ — приток беженцев, который BSW считает необходимым ограничить. Вагенкнехт выступает за то, чтобы на внешних границах ЕС — или в самих странах происхождения — рассматривать прошения об убежище. "Мы имеем дело с бесконтрольной миграцией, число прибывающих слишком велико", —

заявила Вагенкнехт. Она против появления в Германии "параллельных обществ". Она считает, что это уже произошло во Франции, "где целые городские районы не являются отражением французского общества".

Ошибочной считает лидер BSW и климатическую политику немецкого правительства. Она критикует и решение правительства уже в 2035 году запретить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Вместо запрета, говорит Вагенкнехт, Надо было поощрять производство более экономичных традиционных двигателей, а не запрещать выпуск их нынешних моделей.

BSW выступает против поставок вооружений Украине и за немедленное начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос DW, приемлем ли для нее такой вариант мира, при котором Украина уступила бы России значительную часть своей территории, Сара Вагенкнехт напомнила о попытке в марте 2022 года начать переговоры в Стамбуле при посредничестве Турции.

Что же касается оценки дальнейших планов российского президента, то перешедший из Левой партии в BSW Фабио де Маси предложил узнать о них, начав диалог с Владимиром Путиным. При этом он, как соратник Вагенкнехт, постарался развеять возникшее у многих наблюдателей в Германии впечатление, что новая партия и он лично близки к Кремлю, сообщает "Немецкая волна".