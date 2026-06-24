В Глухове после российской атаки пострадал хлебозавод

Российские войска в ночь на 24 июня запустили по Украине 101 беспилотник, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Это существенно меньше обычного. Сбить, как утверждается, удалось 95.

Сумская область

По словам главы областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова, ночью российские военные ударили двумя дронами по хлебокомбинату в городе Глухов – в это время сотрудники предприятия грузили в автомашины готовую продукцию.

По его словам, никто не пострадал. Повреждены здание хлебокомбината и транспорт.

"Россия снова бьёт по гражданским предприятиям и транспорту, который обеспечивает людей продуктами и поддерживает жизнедеятельность общин. Это сознательные удары по мирной жизни", – отметил Григоров.

Харьковская область

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил об одной погибшей после атаки на Балаклею. Женщине было 56 лет. 21-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. Повреждены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственное сооружение.

Днепропетровская область

В Никопольском районе в результате российских атак пострадали два человека, повреждены инфраструктура, административное здание и микроавтобус, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. В Павлоградском районе повреждены многоэтажные и частные дома, в Синельниковском – АЗС, автомобили и кафе.