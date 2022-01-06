В годовщину нападения на Капитолий Байден критикует Трампа

В Соединённых Штатах 6 января отмечают годовщину нападения группы сторонников бывшего президента Дональда Трампа на Капитолий - здание американского Конгресса.

Нападавшие пытались помешать утверждению результатов президентских выборов, в которых нынешний президент Джо Байден одержал победу над Трампом. В столкновениях погибли несколько человек.

Президент Байден и вице-президент Камала Харрис в четверг выступили на памятном мероприятии, которое прошло в самом Капитолии. Они назвали нападение атакой на демократию.

Байден подверг Трампа резкой критике, обвинив его в том, что он пытался помешать демократической процедуре передачи власти, подзуживал своих сторонников к активным действиям, а затем несколько часов не делал ничего, чтобы остановить нападение. Байден подчеркнул, что такое произошло впервые в истории США. Действия нападавших Байден назвал "вооружённым мятежом".

Президент также подверг критике насилие в политике. "Будем ли мы страной, которая признает насилие как норму? Будем ли мы страной, которая позволяет политикам отменять законное волеизъявление народа? Мы не можем позволить себе быть такой страной" - сказал Байден.

6 января 2021 года Трамп, выступая перед своими сторонниками, сказал, что никогда не примет результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Вскоре после этого толпа ворвалась в Капитолий, где законодатели готовились засвидетельствовать победу Байдена. Они покинули здание только спустя несколько часов. Трамп в своём твиттере тогда призывал нападавших на Капитолий к спокойствию, но не осудил их действия.

Более 720 человек были обвинены в различных правонарушениях в связи с беспорядками, некоторые получили тюремные сроки. При этом в мятеже - о чём говорили законодатели-демократы - никто из них обвинён не был. Конгресс успел вынести Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве, однако в Сенате для его осуждения не хватило голосов. Сейчас в Палате представителей работает комиссия, расследующая причины нападения на Капитолий. Республиканцы обвиняют её в предвзятости.

Опросы общественного мнения показывают, что около 70 процентов республиканцев не считают законной победу Байдена на выборах, несмотря на то, что суды отклонили многочисленные иски о фальсификациях, - сообщает "Голос Америки".