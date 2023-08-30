В годовщину смерти Горбачева вышел первый номер журнала "Горби"

В первую годовщину смерти президента СССР Михаила Горбачева в России вышел первый номер журнала "Горби". Об этом сообщает "Новая газета Европа".

Главным редактором журнала является журналист Андрей Липский. Создаёт издание "группа единомышленников". Роскомнадзор не дал зарегистрировать "Горби" на территории России как СМИ. Сообщается, что ведомство потребовало от создателей предоставить справку об отсутствии второго гражданства. Такие справки в России не выдаются.

По словам создателей издания, его целями являются демифологизация истории, действительности и будущего и противостояние "нарастающему идейному и политическому мракобесию во всех его формах". Также целями журнала заявляются противостояние "наукообразной сервильности, оправдывающей любые действия власти" и противостояние "попыткам навязать единственный "правильный" подход к оценке истории, современной действительности и перспектив развития". Авторы также утверждают, что "Горби" - это не журнал про Горбачёва.