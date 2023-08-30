В годовщину смерти Горбачева вышел первый номер журнала "Горби"

В первую годовщину смерти президента СССР Михаила Горбачева в России вышел первый номер журнала "Горби". Об этом сообщает "Новая газета Европа".
Главным редактором журнала является журналист Андрей Липский. Создаёт издание "группа единомышленников". Роскомнадзор не дал зарегистрировать "Горби" на территории России как СМИ. Сообщается, что ведомство потребовало от создателей предоставить справку об отсутствии второго гражданства. Такие справки в России не выдаются.
По словам создателей издания, его целями являются демифологизация истории, действительности и будущего и противостояние "нарастающему идейному и политическому мракобесию во всех его формах". Также целями журнала заявляются противостояние "наукообразной сервильности, оправдывающей любые действия власти" и противостояние "попыткам навязать единственный "правильный" подход к оценке истории, современной действительности и перспектив развития". Авторы также утверждают, что "Горби" - это не журнал про Горбачёва.
- Михаил Горбачёв, единственный президент СССР, умер в московской больнице 30 августа 2022 года в возрасте 91 года. Последнее время Горбачёв тяжело болел и почти не появлялся на публике.
- В годы своего правления Горбачёв проводил политику перестройки, которая привела к демократическим переменам в СССР и завершению холодной войны. Критики Горбачёва говорят, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.
- В 1990 году за свою деятельность во внешней политике Горбачёв был награждён Нобелевской премией мира.
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