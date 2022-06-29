В "Гоголь-центре" сменили руководство. Серебренников назвал это "убийством" 

Департамент культуры Москвы объявил о смене руководства в столичном театре "Гоголь-центр": вместо художественного руководителя Алексея Аграновича и директора Алексея Кабешева на эти должности назначены Антон Яковлев и Александр Бочарников.

Эмигрировавший из России режиссёр Кирилл Серебренников, который был худруком "Гоголь-центра" с 2012-го по 2021-й год, назвал это решение равным "закрытию" театра.

"Они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы. За то, что все месяцы, что идёт война, в театре актеры, протестуя против неё, не выходят на поклоны, заканчивая каждый спектакль изображением голубя мира. За то, что не сняли с репертуара мои спектакли. За то, что остались порядочными людьми", - написал Серебренников в своём телеграм-канале. Режиссёр при этом подчеркнул, что московский департамент культуры имел право, как учредитель, поменять руководство "Гоголь-центра". "Но с точки зрения искусства это не просто вредительство - это убийство", - отметил Серебренников.

Также в среду московский департамент культуры назначил худруком "Школы современной пьесы" режиссёра Дмитрия Астрахана, уволив с этой должности одного из основателей театра Иосифа Райхельгауза, проработавшего в нём 33 года.

Кроме того, было принято решение уволить с поста художественного руководителя театра "Современник" Виктора Рыжакова, назначенного на должность в 2020 году после смерти Галины Волчек. Согласно распоряжению департамента культуры, художественное руководство театром возьмёт на себя художественный совет.