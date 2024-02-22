В гомофобном предвыборном ролике – тот же актёр, что и в псевдоролике АдГ

В гомофобном ролике, который распространяется в соцсетях как якобы агитация за кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова, снялся тот же актер, который играл в фейковом ролике немецкой партии "Альтернатива для Германии" "Хайль, Зеленский!".

Как обратило внимание Радио Свобода, роль отца в "предвыборном" видео сыграл актёр Валентин Воробьев. Он же снялся в опубликованном в июле 2023 года ролике "Хайль, Зеленский!", где в немецкую семью приходят люди в форме и выносят из квартиры ценности, вырывают серьги из ушей у матери и отнимают игрушку у ребёнка. Затем вешают на стену портрет Владимира Зеленского и уходят со словами: "Хайль, Зеленский!". В ролике актеры говорят по-немецки, хотя все они, как установило тогда РС, россияне. В соцсетях он публиковался как агитация немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", однако там отвергли причастность к созданию ролика.

В 2022 году Воробьев снялся ещё в одном пропагандистском ролике. Он был выпущен телеканалом RT и рассказывал о том, как из-за якобы нищеты и голода в Европе после отказа от российского газа европейцы вскоре будут вынуждены есть домашних животных.

Ролик “Хайль, Зеленский!”, как ранее выяснило Радио Свобода, также мог быть снят RT: об этом писала в инстаграме снявшаяся в нем актриса Юлия Конюхова. Тогда в ответ на нашу просьбу о комментарии Конюхова заявила, что это не её инстаграм, а затем аккаунт с ее именем и упоминанием RT был удален.

Гомофобное видео под названием "Будущее России?", в котором по сюжету в России победила "идеология ЛГБТ", запрещены слова "мама и папа", детей рожают из пробирки, а в качестве смертной казни применяется анальное изнасилование, было опубликовано 21 февраля на YouTube-канале “Харитонов LIVE”. В КПРФ отвергли причастность к этому каналу. Канал содержит ссылку на предвыборный сайт Харитонова, однако на сайте есть пометка, что он “продается”, а также логотип студии DUB Media, снимавшей ролики по заказу мэрии Москвы. В переписке с Радио Свобода представитель студии заявил, что представители Харитонова действительно заказали им предвыборный сайт, но так и не оплатили его. Причастность к гомофобному ролику или к каналу, на котором он был опубликован, в DUB Media отвергли.