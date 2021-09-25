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В Гонконге на фоне репрессий распался альянс демократических движений

Активисты Гонконгского альянса в поддержку демократических движений

Члены Гонконгского альянса в поддержку демократический движений Китая проголосовали за роспуск организации. Такое решение поддержал 41 человек против четырех, сообщает AP.

Организация ежегодно проводила пикеты в память о жертвах протеста на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Тогда Народно-освободительная армия Китая применила огнестрельное оружие и бронетехнику, чтобы разогнать митинг. Погибли по разным данным от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В августе полиция предупредила, что против участников Гонконгского альянса ведется расследования – их подозревают в работе на иностранные государства.

  • В 2020 году правящая Коммунистическая партия Китая приняла новый закон о национальной безопасности. Он ограничил свободу слова и поставил под угрозу работу оппозиционных партий. После чего несколько некоммерческих гражданских организаций объявили о роспуске. Более 100 активистов были арестованы, среди них – лидеры Гонконгского альянса.

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