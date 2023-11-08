В городах России проходят обыски у "граждан СССР" и антипрививочников

В нескольких городах России проходят обыски у активистов связанных с "Советом жён и матерей" и выступающей против вакцинации "Независимой ассоциацией врачей". Об этом сообщает телеграм-канал "Разоблачено".

В Воронеже полицейские пришли к активистке "Совета матерей и жен" Оксаны Дивисенко, в Самаре к активистке "Независимой ассоциации врачей" Алине Лушавиной и корреспонденту "Разоблачено" Светлане Беловой. У последней отобрали телефон.

Сибирь.Реалии сообщает, что обыск также проходит у в доме общественной активистки Аруны Арна в Республике Алтай.

The Insider и "ОВД-Инфо" отмечают, что обыски могут быть связаны с деятельностью "Общенародного союза возрождения России". Сторонники этого объединения считают себя "гражданами СССР" и называют Владимира Путина "ставленником ЦРУ". На базе ОВСР был создан "Совет матерей и жен". Организация протестует против войны в Украине. Оба объединения были признаны в России "иноагентами".

Лушавина сообщает, что в отношении неё возбуждено дело по уголовной статье о "пропаганде и коммерческой деятельности, противоречащей свободе совести и религиозным убеждениям граждан". Она утверждает, это связывает с публикациями "Общенародного союза возрождения России" против еврейского религиозного движения Хабад. Организация выступала с антисемитскими высказываниями против движения и требовала от российских властей проверить его.