В городах России возобновили набор бойцов в ЧВК "Вагнер", которая теперь стала подразделением в составе Росгвардии. Об этом сообщают издания 59.ru и Ngs.ru.
Представители "Вагнер" в Перми заявили заявили журналистам, что теперь подразделением руководит Павел Пригожин - сын основателя ЧВК Евгения Пригожина. В группу набирают бойцов с боевым опытом или тех, кто уже входил в состав ЧВК. Контракты заключаются от шести месяцев. Зарплата составит от 80 тысяч до 240 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от места службы.
Представители ЧВК в Новосибирске заявили журналистам, что "пока судимых, больных не берут".
Ранее "Важные истории" писали о том, что сообщения о начале набора в ЧВК "Вагнер" появились 27-28 октября в телеграм-каналах связанных с наёмниками. Один из вербовщиков заявил изданию, что представляет "единственный отряд, у которого есть официальный договор с Росгвардией". Собеседник "Важных историй" утверждает, что переговоры о переходе наёмников под руководство Росгвардии вели Павел Пригожин и один из командиров ЧВК Антон Елизаров.
- ЧВК "Вагнер" – российское неофициальное вооруженное формирование, созданное Евгением Пригожиным. Наемники ЧВК принимали активное участие в войне с Украиной, а также в наземных операциях в Сирии и Африке. Бойцов компании обвиняют в множественных военных преступлениях. Пригожин погиб спустя два месяца после попытки вооружённого мятежа, устроенного ЧВК "Вагнер", при падении частного самолёта в Тверской области.
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