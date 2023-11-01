В городах России возобновили набор бойцов в ЧВК "Вагнер", которая теперь стала подразделением в составе Росгвардии. Об этом сообщают издания 59.ru и Ngs.ru.

Представители "Вагнер" в Перми заявили заявили журналистам, что теперь подразделением руководит Павел Пригожин - сын основателя ЧВК Евгения Пригожина. В группу набирают бойцов с боевым опытом или тех, кто уже входил в состав ЧВК. Контракты заключаются от шести месяцев. Зарплата составит от 80 тысяч до 240 тысяч рублей. Сумма будет зависеть от места службы.

Представители ЧВК в Новосибирске заявили журналистам, что "пока судимых, больных не берут".

Ранее "Важные истории" писали о том, что сообщения о начале набора в ЧВК "Вагнер" появились 27-28 октября в телеграм-каналах связанных с наёмниками. Один из вербовщиков заявил изданию, что представляет "единственный отряд, у которого есть официальный договор с Росгвардией". Собеседник "Важных историй" утверждает, что переговоры о переходе наёмников под руководство Росгвардии вели Павел Пригожин и один из командиров ЧВК Антон Елизаров.