В городе Богодухов в результате российского удара погибли дети

Четыре человека, в том числе трое маленьких детей погибли в результате российского удара беспилотником по частному дому в городе Богодухов, собщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В национальной полиции Украины уточнили, что погибшие - члены одной семьи. Среди них два годовалых мальчика и двухлетняя девочка, а также 34-летний отец детей. Мать детей, находящаяся на 35-й неделе беременности, получила ранения. Пострадала также пожилая женщина.

Удар пришёлся по частному сектору. Один из домов был полностью разрушен, возник пожар на площади 60 квадратных метров, сообщает "Настоящее Время".

Сообщается, что семья только несколько дней назад эвакуировалась из приграничного города Золочев.

Российские военные удар пока не комментировали. Как правило они отрицают удары по мирному населению, заявляя, что атаки направлены на военные объекты.