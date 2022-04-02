На улицах Бучи под Киевом лежат тела десятков убитых мирных жителей

В городе Буча к северо-западу от Киева, который более месяца занимали российские военные, были убиты десятки, возможно - сотни мирных жителей.

Украинские военные заняли город на днях после стремительного отступления российской армии на север, к белорусской границе. В соцсетях начали появляться фото и видео, на которых видно, что некоторые улицы буквально усеяны телами убитых.

В субботу в городе побывали корреспонденты зарубежных СМИ, в том числе Reuters и AFP. В своих репортажах они подтверждают большое число тел на улицах.

По всей видимости, речь идёт о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах или же подорвалась на минах. На фото, однако, есть и тела людей со связанными руками. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк предполагает, что их застрелили российские военные.

По словам мэра города, тела около 300 жителей Бучи похоронены в братской могиле.

Российское Минобороны на запрос Reuters не ответило.