В городе Часов Яр под завалами после обстрела могут быть десятки людей

В городе Часов Яр Донецкой области Украины предположительно в результате удара российских войск частично обрушился пятиэтажный дом, под завалами могут находиться десятки людей.

Фотографии спасательной операции публикует глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, полностью уничтожены два подъезда, по словам местных жителей, под завалами могут быть более 30 человек.

По словам Кириленко, из-под завалов спасли 5 раненых и извлекли тела 6 погибших, спасательная операция продолжается. Утверждается, что удар был нанесён из установок "Ураган".

Минобороны России ранее заявило, что в районе Часова Яра ударом "высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков".

Часов Яр расположен к западу от города Бахмут, на который сейчас наступают российские войска.