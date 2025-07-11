В Госдепартаменте США начались массовые увольнения

Госдепартамент США начал массовые увольнения своих сотрудников в рамках кампании по радикальному сокращению федерального государственного аппарата, объявленной президентом Дональдом Трампом.

По словам официального представителя Госдепртамена, будут уволены 1 107 гражданских служащих и 246 сотрудников дипломатической службы. Решение последовало спустя три дня после того, как Верховный суд США, где преобладают консервативные судьи, дал "зеленый свет" планам администрации Трампа по массовым увольнениям госслужащих, отменив временный запрет, ранее наложенный судом низшей инстанции.

По данным The Washington Post, сотрудники Госдепартамента получают уведомления об увольнении по электронной почте и сразу после этого их отправляют в административный отпуск. Сотрудники дипломатической службы официально будут уволены через 120 дней после получения уведомления, как гражданские служащие — через 60 дней.

Американская ассоциация дипломатической службы (AFSA) резко осудила происходящее, назвав увольнения "катастрофическим ударом по национальным интересам США". "В момент, когда в мире царит нестабильность — идет война в Украине, растет напряженность между Израилем и Ираном, а авторитарные режимы бросают вызов международному порядку — Соединенные Штаты решили сократить свой передовой дипломатический корпус", — говорится в заявлении AFSA. — "Мы категорически против этого решения".

Согласно информационному бюллетеню, в прошлом году в Госдепартаменте по всему миру работали более 80 000 человек, из которых около 17 700 — на территории США. Госсекретарь США Марко Рубио объявил о масштабной реструктуризации ведомства в конце апреля. В соцсети X он опубликовал статью, в которой упоминались планы по сокращению до 15% персонала.