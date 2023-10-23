В Госдуме заявили об отсутствии денег на повышение зарплат учителям

Российским регионам не хватает средств для повышения зарплат работникам бюджетных учреждений в 2024 году после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) и роста инфляции. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заключение комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению на проект федерального бюджета на 2024 год.
"Есть риски, что регионам и муниципалитетам с низкой бюджетной обеспеченностью может не хватить собственных доходов и дотаций из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетников", - подтвердил заключение председатель комитета Алексей Диденко.
По его словам, депутаты попросили правительство дополнительно уточнить, хватит ли в связи с этим в бюджете средств на финансовую поддержку регионов в 2024 году. Они попросили федеральные власти представить расчеты по выравниванию бюджетной обеспеченности и по частичной компенсации расходов на повышение зарплат бюджетников.
Ответ ещё не получен. Однако уже известно, что в 2024 году правительство России резко сократит поддержку регионов - трансферты из бюджета федерации в региональные бюджеты снизятся на 16% в 2024 году и на 13% в 2025 году.
- МРОТ (показатель минимального размера оплаты труда, к которому привязаны зарплаты части бюджетников) с 2024 года вырастет на три тысячи рублей - до 19 242 рублей в месяц. По расчетам правительства, это позволит увеличить зарплаты 5,8 миллиона работников. В 2022 году МРОТ индексировали дважды.
- Последние два года, после отмены ковидных доплат, медики регулярно жалуются на низкие зарплаты. Фельдшеры и водители скорых из разных регионов страны часто сообщали, что рост нагрузки и снижение зарплат привели к массовым увольнениям и дефициту кадров.
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