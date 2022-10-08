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В Госдуму внесен законопроект об альтернативной службе в период мобилизации

Мобилизованные россияне, сентябрь 2022 года

В Государственную Думу внесен законопроект о прохождении альтернативной гражданской службы в период частичной и общей мобилизации. На это обратил внимание глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Депутаты Сардана Аксентьева и Максим Гулин предлагают дополнить статью "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации".

Из текста пояснительной записки к законопроекту следует, что законопроект позволяет устранить пробел в законодательстве и расширяет перечень граждан, имеющих право на прохождение альтернативной гражданской службы.

"Граждане, пребывающие в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в период частичной мобилизации и могут направляться на работы, предусмотренные статьей 4 Федерального закона "Об альтернативной гражданской службе", в том числе для обеспечения безопасности образовательных организаций", – говорится в законопроекте.

Предлагается предоставить право на альтернативную гражданскую службу нескольким категориям граждан:

  • Людям, чьи убеждения или вероисповедание противоречат несению военной службы;
  • Представителям коренных малочисленных народов России, которые осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и занимаются традиционными промыслами коренных малочисленных народов;
  • Имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет
  • Одиноким отцам, имеющим на иждивении одного ребенка и более в возрасте до 18 лет;
  • Единственным кормильцам семьи, в которой имеются дети инвалиды;
  • Единственному сыну или единственной дочери одинокого родителя;
  • Имеющим на иждивении двух детей в возрасте до 18 лет и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
  • Также предлагается позволить проходить альтернативную службу тем, кто является сыновьями или родными братьями военнослужащих, погибших в связи с исполнением военной службы.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал её частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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