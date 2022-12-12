В Госдуме планируют ужесточить наказания для "иноагентов"

На рассмотрение депутатов Госдумы внесены поправки к законам об "иностранных агентах", которые ужесточают наказания для нарушителей установленных правил.

В частности предлагается увеличить с 5 до 30 тысяч рублей максимальный штраф для участников организаций-"иноагентов" за немаркировку материалов.

За непредоставление отчёта об "иноагентской" деятельности предлагается поднять штрафы: с 10 до 50 тысяч рублей - для граждан, с 30 до 300 тысяч - для должностных лиц, и до 500 тысяч - для юридических лиц. При этом общественные объединения, призванные "иноагентами", но работающие без образования юридического лица, всё равно будут нести ответственность как юридические лица, а лица, выполняющие в этих объединениях "организационно-распорядительные или административно-хозяйственные" функции - как должностные лица.

Кроме того, согласно поправкам, возбуждать уголовное дело на "иноагента" можно будет в том случае, если он дважды за год привлекался к административной ответственности за свою деятельность.

Отмечается, что все предложения были подготовлены заместителем главы думского комитета по безопасности Анатолием Выборным.