В Госдуму внесли новые законопроекты об ответственности для "иноагентов"

В Государственную Думу внесли новые законопроекты о наказании для "иностранных агентов". Они предусматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев.

За нарушение закона об "иноагентах" предусмотрены штрафы от двух тысяч до двух лет заключения. Пискарев уточнил, что законопроект об уголовной ответственности расширяет основания для наказания "иноагента".

"События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и так далее говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности", - заявил депутат. Пискарёв также добавил, что Верховный суд и правительство России уже поддержали этот законопроект.