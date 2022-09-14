В Госдуму внесли новые законопроекты об ответственности для "иноагентов"

В Государственную Думу внесли новые законопроекты о наказании для "иностранных агентов". Они предусматривают поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс России. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев.
За нарушение закона об "иноагентах" предусмотрены штрафы от двух тысяч до двух лет заключения. Пискарев уточнил, что законопроект об уголовной ответственности расширяет основания для наказания "иноагента".
"События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и так далее говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности", - заявил депутат. Пискарёв также добавил, что Верховный суд и правительство России уже поддержали этот законопроект.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось ещё в 2012 году. Минюст получил право признавать "иноагентами" некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся "политической деятельностью". Критерии такой деятельности в законе четко не определены, из-за чего в реестры попадают организации, работающие в сфере просвещения, культуры, здравоохранения, экологии и правозащиты.
- Законы несколько раз ужесточали, расширяя их действие на СМИ, физлиц и ООО. В реестр "СМИ-иноагентов" включены более 150 человек и организаций. За 2021 год перечень вырос втрое. Более двухсот организаций включены в список НКО-иностранных агентов.
- В июле президент Владимир Путин подписал новый закон об "иноагентах". Он объединяет существующие сейчас реестры "иностранных агентов" (их четыре) в один. "Иноагентами" могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если они получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием. В едином реестре также будут указаны аффилированные с "иноагентами" лица. Закон начнет действовать 1 декабря.
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